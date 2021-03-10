شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: نفسي أنسى مباراة الإسماعيلي بكل تفاصيلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للنادي الأهلي إن مباراة الإسماعيلي مباراة للنسيان.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما على أرض ستاد الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية، سجلهما بدر بانون وصلاح محسن.

وأضاف عبدالحفيظ «نفسي انسى المباراة بكل تفاصيلها لأن الأداء خلالها لم يكن مرضي ولم يكن بالصورة المأمولة».

وتعهد عبدالحفيظ بتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة.