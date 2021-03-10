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عماد متعب: الأهلي قدم واحدة من أسوأ مبارياته أمام الإسماعيلي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب نجم النادي الأهلي الأسبق ان الأهلي قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم.

وفاز الأهلي علي الإسماعيلي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما علي ارض ستاد الجيش بمدينة برج العرب في الأسكندرية.

وشدد متعب، علي ان الإسماعيلي فشل في استغلال الحالة السيئة التي كانت عليها لاعبو الأهلي وخصوصاً في الشوط الأول ولم يستغلوا تلك الحالة ويتسيدوا المباراة.

وأضاف متعب، ان الأهلي في حاجة الي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في مباراة اليوم وعدم تكرارها وخصوصاً امام فيتا كلوب الكونغولي في المباراة المقبلة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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