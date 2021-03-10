شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجريشة: تغييرات مدرب الإسماعيلي أمام الأهلي بلا وعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن محمد صلاح أبوجريشة نجم الإسماعيلي الأسبق هجومًا على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البوسني يوفيتش بسبب التغييرات التي أجراها في مباراة الأهلي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما على أرض استاد الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وقال أبوجريشة، في تصريحات تليفزيونية: «أنا قلقان على النادي الإسماعيلي خصوصًا بعد مباراة اليوم التي أكدت أن الإسماعيلي يسير نحو طريق مظلم».