شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الإسماعيلي لديه أزمة بدنية و الأهلي لم يظهر بالصورة الجيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن نجم الأهلي والإسماعيلي الأسبق، إن مباراة الأهلي والإسماعيلي كانت من اقل المباريات فنياً للفريقين.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما على ارض ستاد الجيش بمدينة برج العرب في الأسكندرية.

وأضاف حسن، في تصريحات تليفزيونية ان الإسماعيلي يعاني من أزمة بدنية ولو تمكن من حلها سيكون له شأن خلال المباريات المقبلة.

وشدد قائد المنتخب السابق على أن النادي الأهلي لم يظهر بالصورة الجيدة خلال شوطي المباراة لكنه في النهاية نجح في حسم النقاط الثلاثة لصالحه.