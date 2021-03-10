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الاتحاد يهز «صدارة» الشباب

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جدة - خالد شويل - أصبح الاتحاد منافساً حقيقياً على انتزاع لقب دوري كأس الأمير للمحترفين بعد فوزه الصعب على ضيفه الشباب متصدر الدوري بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق عبدالرحمن العبود (د: 12)، وعادل للشباب محترفه سيبا (د: 43)، وفي الشوط الثاني أضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الحادي عشر في الدوري ويصل للنقطة 41 وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر الشباب الذي تلقى الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 45 نقطة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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