الاتحاد يهز «صدارة» الشباب

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الحادي عشر في الدوري ويصل للنقطة 41 وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر الشباب الذي تلقى الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 45 نقطة.

محمد يوسف

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