ضربة ضمك للأهلي تخيف الاتفاق

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ويلتقي الفريقان اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في إطار لقاءات الجولة الـ23.
ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد31 نقطة.
أما ضمك فيملك 20 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير، إلا أنه أحدث انتفاضة قوية في الجولة الماضية عندما تغلب على مستضيفه الأهلي بنتيجة كبيرة 3/ 1، مكررا بذلك الفوز على الأهلي، حيث كان قد فاز عليه ذهابا بنتيجة 4 / 3، فيما تعادل الاتفاق في الجولة الماضية مع النصر بهدف لمثله.
وتحمل مواجهة اليوم الرقم 4 بين الفريقين في دوري المحترفين، وفي اللقاءات الثلاثة الماضية، حقق كل منهما الفوز على الآخر، فيما حضر التعادل في المباراة الثالثة.
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