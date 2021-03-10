الأهلي والنصر.. قمة خجولة بين جريحين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على غير عادة لقاءات الفريقين، يشهد الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة اليوم، قمة باردة بين العملاقين الأهلي وضيفه النصر في ختام الأسبوع الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فبعد أن كانت مواجهات الفريقين تحاط باهتمام كبير من الشارع الرياضي داخل وخارج المملكة، فقد لا تحظى قمة اليوم بذات الاهتمام بعد أن ابتعد كلا الفريقين عن المنافسة على لقب البطولة، إذا يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 35 نقطة مقابل 30 نقطة للنصر صاحب المركز السابع.

وتشهد مستويات الفريقين تذبذبا خلال الفترة الماضية إضافة إلى النتائج غير المستقرة لكليهما، حيث لم يحقق الأهلي الفوز في آخر 4 جولات، فيما تعادل النصر في آخر لقاءين بعد فوزه أمام الهلال في لقاء الديربي الماضي.

ويدخل الأهلي اللقاء وسط عدم استقرار إداري وفني، حيث سعت الإدارة التي لم تحصل على رضا اللاعبين، لإقالة المدير الفني، فلادان ميلويفتش لسوء النتائج إلا أن إصرار الأخير على استلام كافة حقوقه أجبر الإدارة على التراجع عن قرارها ولو موقتا.

كما يعاني النصر أيضا من تذبذب في المستوى وعدم استقرار إداري أيضا بعد حالة عدم الرضا التي وجهها الأعضاء الداعمون لعمل مجلس الإدارة.

قبل المواجهة

