شكرا لقرائتكم خبر الأهلي والنصر.. قمة خجولة بين جريحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فبعد أن كانت مواجهات الفريقين تحاط باهتمام كبير من الشارع الرياضي داخل وخارج المملكة، فقد لا تحظى قمة اليوم بذات الاهتمام بعد أن ابتعد كلا الفريقين عن المنافسة على لقب البطولة، إذا يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 35 نقطة مقابل 30 نقطة للنصر صاحب المركز السابع.
وتشهد مستويات الفريقين تذبذبا خلال الفترة الماضية إضافة إلى النتائج غير المستقرة لكليهما، حيث لم يحقق الأهلي الفوز في آخر 4 جولات، فيما تعادل النصر في آخر لقاءين بعد فوزه أمام الهلال في لقاء الديربي الماضي.
ويدخل الأهلي اللقاء وسط عدم استقرار إداري وفني، حيث سعت الإدارة التي لم تحصل على رضا اللاعبين، لإقالة المدير الفني، فلادان ميلويفتش لسوء النتائج إلا أن إصرار الأخير على استلام كافة حقوقه أجبر الإدارة على التراجع عن قرارها ولو موقتا.
كما يعاني النصر أيضا من تذبذب في المستوى وعدم استقرار إداري أيضا بعد حالة عدم الرضا التي وجهها الأعضاء الداعمون لعمل مجلس الإدارة.
قبل المواجهة
- يعود آخر فوز للأهلي إلى الجولة الـ17 على حساب الوحدة.
- تعادل النصر في آخر جولتين أمام أبها والاتفاق.
- يتفوق هجوم الأهلي تهديفيا، سجل 34 هدفا، على هجوم النصر (31 هدفا).
- دفاع النصر استقبل 29 هدفا، وهي أقل من الأهداف التي استقبلها دفاع الأهلي (35). يفتقد الأهلي خدمات فيجسا ومعتز هوساوي للإصابة، فيما يستعيد لاعب وسطه حسين المقهوي.
- يستعيد النصر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بعد أن غاب عن الجولات الماضية، فيما لا تزال إمكانية مشاركة عبدالمجيد الصليهم غير مؤكدة. تستحق مواجهة أهلي جدة والنصر، اليوم، لقب قمة الجريحين بامتياز، عطفا على المسار المتعرج لكل فريق.
- قد تشهد المواجهة عودة هدافي الفريقين عمر السومة (الأهلي) وعبدالرزاق حمدالله للتهديف بعد أن غابا في الجولات الماضية.
- انتهى لقاء الدور الأول بفوز الأهلي بهدفين لهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي والنصر.. قمة خجولة بين جريحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.