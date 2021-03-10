الوحدة يستضيف الهلال لتأكيد فوز الدور الأول

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وينتظر المدير الفني للوحدة الأردني محمود الحديد، تقرير الجهاز الطبي عن إمكانية مشاركة بوتيا من عدمها قبل الاعتماد على أحد لاعبي خط الوسط الدفاعي ليحل بجانب بيدرو في خط الدفاع.
ويدخل الوحدة لقاء الهلال باحثا عن فوز صعب يبعده عن مراكز الهبوط التي لا تفصله عنها سوى نقطتين فقط، خاصة بعد أن أزم الفريق موقفه بالخسارة في اللقاءات الثلاثة الأخيرة.
ويأمل فرسان مكة في تكرار ما فعلوه في الدور الأول عندما نجحوا في تحقيق الفوز على الهلال 2 - 1.
وإذا كان الوحدة يعاني في خط الدفاع، فإن المدير الفني للهلال البرازيلي روجيرو، سيعاني أيضا، حيث يفتقد خدمات المدافع علي البليهي الذي تلقى البطاقة الحمراء في اللقاء الماضي أمام الرائد، كما يغيب عن هجومه عبدالله الحمدان للإصابة.
وينتظر أن يستعيد الهلال اليوم خدمات المحور الكولومبي كويلار، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للانخراط في التدريبات التي سبقت مواجهة اليوم.
ويحتل الوحدة المركز الـ12 (قبل مباريات أمس) برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني خلف الشباب المتصدر برصيد 42 نقطة.
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