الثانية 18 تدخل «باتنا» قائمة أسرع الأهداف

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وجاء الهدف من تسديدة قوية استقرت في شباك الحارس الأورجوياني مارتن كمبانيا.
ويأتي رقم باتنا في المركز الخامس بالترتيب في قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي بعد حمدان الحمدان الذي سجل في مرمى هجر بعد مرور 10 ثوان في الجولة الثامنة من موسم 2010-2011.
وتسبب الخطأ الإداري الذي وقع فيه الجهاز الإداري بنادي الهلال في حرمان لاعبه المعار حاليا إلى صفوف فريق الشباب، نواف العابد من تصدر قائمة أسرع هدف في العالم بعد أن تمكن من التسجيل في الثانية 2 في مرمى الشعلة في السابع من نوفمبر 2009 ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد.
أسرع الأهداف بتاريخ الدوري السعودي:
حمدان الحمدان مع الفتح (10) ثوان
البرازيلي رافينيا مع الشباب (11) ثانية
وليد الجيزاني مع الرائد (12) ثانية
سلمان الفـرج مع الـهلال (15) ثانية
المغربي مراد باتـنا مـع الفتح (18) ثانية
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