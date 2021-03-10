اتحاد الأثقال يدشن موسمه ببطولات الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال اليوم منافسات الموسم الرياضي الجديد لعام 2021 م بإقامة بطولة المملكة التمهيدية لدرجة الكبار بنظامها الجديد بعد تقسيم الأندية لثلاث مجموعات، حيث تقام منافسات بطولة المجموعة الأولى بمدينة الرياض، وتستضيف محافظة جدة فرق المجموعة الثانية، فيما تقام منافسات المجموعة الثالثة في مدينة الدمام. وبلغ عدد الأندية المصنفة رسميا للعبة نحو 35 ناديا على مستوى المملكة، وتم تقسيمها لثلاث مجموعات ضمت الأولى الهلال والنصر والصقور والعروبة وقفار والشباب وطبرجل والرياض والباطن واللواء والدرع ومصدة، فيما ضمت الثانية الأهلي والانتصار والعرين وجدة واليرموك ووج وحراء والتهامي وأبها وجرش والوطن، وجاء بالمجموعة الثالثة الترجي والخويلدية والهدى والطرف والهداية والنور والثقبة و السلام والعمران والنهضة والعدالة والخليج.

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