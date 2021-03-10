5 بطولات في التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للتنس وبالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية اليوم بطولات الدوري الممتاز للفئات السنية للدرجتين الأولى والناشئين والصعود. وتقام منافسات المرحلة الثانية من الدرجة الممتازة على ملاعب التنس بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة بمشاركة أندية: السلام والهلال والاتحاد والمحيط والجيل والفيصلي والابتسام والصفا والثقبة والقارة، فيما تقام منافسات المرحلة الأولى لبطولة الاتحاد لأندية الممتاز للناشئين بمشاركة أندية: الوحدة والمحيط والزلفي والطرف والاتحاد والترجي والفيصلي والخويلدية والجيل والقارة والهلال والسلام. وعلى ملاعب بيت الشباب ونادي الاتفاق بالدمام تتنافس 4 فرق: الدرع والهدي والوطن والنهضة للصعود لمصاف الدرجة الأولى، فيما تتنافس أندية: السلام والترجي والهدي والنهضة للصعود للدوري الممتاز لدرجة الشباب، وتتنافس أندية: الصفا والوشم والابتسام والفتح للصعود لدوري الممتاز لدرجة الناشئين.

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