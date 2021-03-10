فتح الترشح لانتخابات عضوية إدارة اتحاد الإعلام الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بيانا أعلنت من خلاله الجدول الزمني لمراحل الانتخابات بالإضافة لآلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين، وذلك بعد أن عقدت اجتماعاتها التحضيرية بعد اعتماد تشكيلها من مجلس إدارة الاتحاد ومصادقة أعضاء الجمعية العمومية على التشكيل في الاجتماع الذي أقيم الأسبوع الماضي. وجرى خلال اجتماعات اللجان مناقشة آلية الانتخابات والاطلاع على اللوائح ومراجعتها، بالإضافة لآلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين. يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات تشكلت من فيصل بن علي الخليفي «رئيساً» وعضوية كل من: محمد بن حسن الغامدي، وحمد بن مترك القحطاني، وإبراهيم بن عبدالله بن دخيل، فيما يترأس لجنة الطعون والمخالفات الدكتور عبدالرحمن بن خالد العبدالكريم وعضوية أحمد بن أسامة القرشي وفهيد بن مشنان الدوسري. آلية شروط الترشح وتسجيل الناخبين





أن يكون المرشح أو الناخب سعودي الجنسية



أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من لديه خبرة لا تقل عن 10 أعوام من العمل في الإعلام الرياضي



ألا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة



أن يكون المرشح من الأعضاء العاملين في مجال الإعلام الرياضي ومزاولا لمهنة الإعلام وقت ترشحه



أن يمتلك عضوية الاتحاد (سارية المفعول) وقت إعلان فتح باب الترشح



أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار أو حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو آداب المهنة



أن يقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة طلب ترشحه من خلال (نموذج طلب الترشح) المتوفر على موقع الاتحاد الالكتروني، مرفقا به مسوغات ترشحه، ومستندات تثبت استيفاءه لشروط الترشح



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