شكرا لقرائتكم خبر تغريم شتوتجارت لتمريره بيانات أعضائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عوقب نادي شتوتجارت الألماني بغرامة مالية قيمتها 300 ألف يورو (356 ألفا و980 دولارا) بداعي انتهاك قواعد حماية بيانات الأعضاء.

وقال مفوض حماية البيانات في ولاية بادن-فورتمبيرج الذي تنتمي لها مدينة شتوتجارت، شتيفان برينك إن نادي شتوتجارت عوقب بالغرامة بسبب انتهاك قوانين ولوائح حماية البيانات.

وذكر برينك أن تحقيقاته انتهت بهذا الشأن.

وتردد أن شتوتجارت قام في الفترة ما بين عامي 2016 و2018 بتمرير بيانات عشرات الآلاف من أعضائه إلى أطراف ثالثة، من أجل تعزيز الاستعانة بمصادر خارجية لمصلحة كرة القدم الاحترافية بالنادي في 2017 .

وكانت قضية تسريب البيانات والتعامل معها تثقل كاهل شتوتجارت منذ أشهر، وقد اعتبرت محورا أساسيا في الصراع بين رئيس النادي كلاوس فوجت، والرئيس التنفيذي للنادي توماس هيتزلسبرجر.