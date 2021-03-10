مانشستر يونايتد وميلان يخطفان أضواء الدوري الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلط الأضواء على مواجهة البطلين السابقين لأوروبا، مانشستر يونايتد وميلان، عندما يلتقيان اليوم بذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي على ملعب «أولد ترافورد»، وسيسعى كل منهما إلى فرض تفوقه بعد أن تعادلا 5 / 5 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في 10 مباريات سابقة جمعت بينهما.

أما أرسنال، فيتوجه إلى استاد «جورجيوس كارايسكاكيس» لمواجهة أولمبياكوس اليوناني الذي أطاح بالفريق الإنجليزي من دور الــ32 بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بينما يلتقي غرناطة الإسباني مع مولده النرويجي في إسبانيا.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد أن تغلب على جاره مانشستر سيتي 2 / 0 الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي، وهو الانتصار الذي جاء بعد 3 تعادلات سلبية متتالية في كل المسابقات.

وحافظ مانشستر يونايتد، الذي يدربه أولي جونار سولشاير، على سجله خاليا من الهزائم خلال آخر 15 مباراة على أرضه في الدوري الأوروبي، حيث حقق خلالها 12 انتصارا و3 تعادلات، كما حقق 5 انتصارات متتالية قبل أن يتعادل مع ريال سوسييداد الإسباني سلبيا في إياب دور الــ32.

وعلى الجانب الآخر، يحمل ميلان ذكريات جيدة في ملعب أولد ترافورد، حيث شهد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2003 عندما فاز في النهائي على يوفنتوس بضربات الجزاء الترجيحية.

وسيغيب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف ميلان في مواجهة فريقه السابق، كما تضم قائمة الإصابات بالفريق إسماعيل بن ناصر وماريو ماندزوكيتش.

وربما لا يشعر أرسنال بالبهجة إزاء العودة إلى ملعب أولمبياكوس، الذي شهد خروج أرسنال من دور الــ32 بالبطولة في الموسم الماضي.