السيتي يلتقي مونشنجلادباخ في بودابست

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس، أن المباراة التي كانت مقررة لمانشستر سيتي الإنجليزي على ملعبه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ستقام في العاصمة المجرية بودابست، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد

وستقام المباراة على ملعب «بوشكاش أرينا» الذي شهد أيضا فوز مانشستر سيتي 2 - 0 في مباراة الذهاب أمام مونشنجلادباخ.

وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى بريطانيا كان سيتعين على الفرق الألمانية الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى العودة إلى ألمانيا.

وسيضطر كل من لايبزج ومونشنجلادباخ لدفع غرامة تفوق مليون يورو (1,19 مليون دولار)، بسبب تغيير ملعب المباراة.