السيتي يلتقي مونشنجلادباخ في بودابست

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وستقام المباراة على ملعب «بوشكاش أرينا» الذي شهد أيضا فوز مانشستر سيتي 2 - 0 في مباراة الذهاب أمام مونشنجلادباخ.
وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى بريطانيا كان سيتعين على الفرق الألمانية الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى العودة إلى ألمانيا.
وسيضطر كل من لايبزج ومونشنجلادباخ لدفع غرامة تفوق مليون يورو (1,19 مليون دولار)، بسبب تغيير ملعب المباراة.
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