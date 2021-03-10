شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية استثنائية لكأس دبي العالمي على" ياس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - "الخليج"

كشفت قناة ياس عن تفاصيل خطة تغطيتها الواسعة والشاملة للحدث الكبير في عالم الخيول، كأس دبي العالمي، الذي ينطلق في يوم السبت الأخير من مارس/ آذار الحالي، على ان تبدأ التغطية في 11 منه.

وتبدأ التغطية الفعلية لقناة ياس الخميس 11 مارس عبر عدد هائل وكبير من الفواصل و"البرومهات" والتقارير المعدة خصيصاً للحدث ، منها ما هو عن الخيول الفائزة في النسخ الماضية ، وكيف حققت الفوز ومنها ما يخص الخيول المشاركة في هذه النسخة ، إضافة إلى تقارير عن أبرز الفرسان الذين شاركوا في البطولة عبر تاريخها أو عن أهم الوقائع التى مر بها تاريخ الكأس أو عن المكان نفسه سواء ند الشبا المضمار القديم أو ميدان الميدان الحالي العظيم.

ثم تتصاعد وتيرة التغطية إلى ما قبل خمسة أيام من انطلاق الحدث، حيث تبدأ القناة عرض باقة من البرامج الموجهة والمكثفة مباشرة للحدث وتقديم عدد من الأفلام الوثائقية المنتجة خصيصاً عن الحدث ، والتي يغطي بعضها جانباً من تاريخية الحدث في يوبيله الفضي وما مرت به البطولة من ذكريات ووقائع مختلفة، كما تعرض لكيفية مواجهة كأس دبي العالمي للخيول جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي وضعت وستتَّبَع كي تخرج البطولة بسلام للجميع.

الطريق إلى الكأس

وستقدم القناة سهرة يومياً على مدار ساعتين " الطريق إلى الكأس " من موقع الحدث في ميدان وتتناول الحدث من مختلف جوانبه عبر التعرض في كل حلقة لشوطين من أشواط السباق فيما ستكون الحلقة الخامسة والأخيرة التى تسبق الانطلاقة عن شوط الكأس مع عرض لأسماء الخيول المشاركة ، والتي وصل عددها إلى 762 خيلاً من 19 دولة وأهم و أبرز الأسماء المرشحة التي سيقدمها فريق التحليل بالقناة المشارك في البرنامج لمساعدة المشاهدين في التعرف على الخيول ومستوياتها مع مناقشة لعدد من القضايا والموضوعات التي تهم أهل الخيل والمشاهدين على حد سواء .

كما ستنقل القناة وعلى الهواء مباشرة قرعة الكأس وإفطار النجوم وهما أبرز حدثين يسبقان انطلاق البطولة مع غيرهما من برامج وتفاصيل ومؤتمرات صحفية مصاحبة تسبق الحدث عادة .

خريطة خاصة ليوم الكأس

هذه الخريطة تختلف تماماً عن خريطة تغطية يوم 27 مارس "يوم الكأس" والتي وضعت من أجلها القناة خطة منفصلة ستكشف عن تفاصيلها في الأيام المقبلة وتحمل العديد من المفاجآت على الأصعدة الفنية والموضوعية والتاريخية كافة .