ملاك ليفربول : الفريق قادر على العودة بقوة الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية اليوم عن أن مفاجأة سارة تلقاها المدرب الألماني يورغن كلوب من قبل ملاك نادي ليفربول، ممثلين من خلال مجموعة "فينواي" الرياضية. وقالت الصحيفة إن الملاك أوضحوا للمدرب بعد النتائج السلبية الأخيرة، وخروج الفريق من كافة المسابقات، باستثناء دوري الأبطال، أنهم مقتنعون بأن الفريق قادر على العودة بقوة الموسم المقبل، وأن الغيابات العديدة هي التي تقف وراء ما حصل للفريق هذا الموسم.

وقالت إن اتصالات تمت بين الطرفين، أكد من خلالها الملاك أن كلوب هو الرجل الذي يحتاجونه، ولن يتخلوا عنه مهما حصل هذا الموسم. وشددوا على أنه مع عودة المصابين بنهاية الموسم الحالي، وخاصة الهولندي فيرجيل فان دايك، سيكون بإمكان الفريق التحضير بشكل جيد للموسم المقبل.

وأكدت أن مايك غوردون، رئيس "فينواي"، ليست لديه أي شكوك بأن كلوب هو من يحتاجه الفريق، وأنه بالنظر إلى ما قدمه للفريق طوال المواسم المميزة الماضية، لا يمكن أن يتخلوا عنه، وقالوا إن كل النتائج والهزائم المتتالية مبررة.

يذكر أن ليفربول سيواجه غدا فريق لايبزيغ الألماني، بعد أن فاز ذهابا 0-2 في ثمن نهائي دوري الأبطال، وبات قريبا جدا من بلوغ ربع النهائي، وتعتبر هذه المسابقة الوحيدة المتبقية للفريق بعد أن غادر كافة البطولات الإنجليزي المحلية، وبات مستحيلا عليه الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل الفارق الشاسع بينه وبين سيتي المتصدر، والذي بلغ 22 نقطة، حيث يحتل ليفربول المركز الثامن.