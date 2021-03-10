كافاني "فخور بارتداء قميص" يونايتد بعد حديث والده عن رغبته بالرحيل

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لندن : أكد الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني الاربعاء انه "فخور بارتداء قميص" مانشستر يونايتد، وذلك بعد يوم من تصريح والده بأن نجله غير سعيد في انكلترا ويرغب في إنهاء مسيرته في أميركا الجنوبية.

وصرّح لويس كافاني الثلاثاء لوسائل إعلامية في الارجنتين أن ابنه يفكر بالانتقال الى بوكا جونيورز في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال في حديث مع قناة "تيك سبورت" إن اديسنون "اليوم ليس مرتاحًا في المكان المتواجد فيه. يفكر منذ سنتين برغبته في أن يكون أقرب الى عائلته".

وأضاف ان لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق غير سعيد بالمعاملة التي حظي بها من قبل الاتحاد الانكليزي بعد ان اوقف ثلاث مباريات في وقت سابق من الموسم لاستخدامه مصطلحًا عنصريًا بحسب الهيئة الكروية.

إلا أن المهاجم نشر صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الاربعاء في زي يونايتد وهو يضع يده على صدره مرفقة بعبارة "فخور بارتداء هذا القميص".

وأكد مدرب الشياطين الحمر النروجي اولي غونار سولسكاير ان ما من قرار اتخذ بشأن مستقبل كافاني، مشيدًا بالاثر الذي قدمه في اول مواسمه في انكلترا.

وقال الاربعاء "سيقدم افضل ما لديه طالما (هو هنا)...لم يتخذ بعد قرار بشأن مستقبله ولكنه ساهم كثيرًا للفريق".

منذ انضامه بصفقة حرة من سان جرمان موقعًا على عقد لموسم مع بند سنة اضافية قابلة للتجديد، سجل كافاني سبعة اهداف في 25 مباراة.

إلا أنه غاب لفترات عن المنافسات بسبب الاصابات.

وأكد سولسكاير "نعمل الآن كي يستعيد جاهزيته ويعود الى الملعب (...) سنأمل أن يلعب أكبر عدد من المباريات حتى نهاية الموسم، ويسجل العديد من الاهداف ويساعد اللاعبين الشباب والمهاجمين وكل الفريق بالذهنية التي يتمتع بها".