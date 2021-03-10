شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يغيب عن مباراة النصر بالكأس للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد الشناوى قائد الأهلى عن مباراة فريقه القادمة ضد النصر فى دور الـ32 لكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه ضد الإسماعيلي والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى.

وحقق الأهلي فوزا مهما على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري، وسجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني ، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.