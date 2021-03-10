شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: حققنا المطلوب أمام نكانا ..وغير راضى عن الأداء بعد أول هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز الكبير الذي حققه فريقه بثلاثية نظيفة على نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،و يهنئ اللاعبين على الأداء والاستحواذ.

أضاف المدير الفنى لبيراميدز بأن الخبر السييء في المباراة هو إصابة محمود وادي بشرخ وكسور في ضلعين ويستلزم علاجه مدة طويلة ويتمنى له العودة سريعا والشفاء مشددا على أن الفريق ليس أمامه وقت للراحة وعليه الإعداد سريعا لمباراة السبت المقبل امام المقاصة قبل استئناف المشوار الأفريقي ومواجهة نامونجو التنزاني يوم الأربعاء المقبل بدار السلام.

أوضح رودلفو أروابارينا أن الأداء في الشوط الأول كان جيدا للغاية ولكن في الشوط الثاني تراجع بصورة كبيرة ومن الممكن أن يكون ذلك بسبب تسجيل هدفين والاسترخاء، كما أن إصابة وادي اللاعب المهم أثرت كثيرا على الأداء كونه مهاجم قوي وإضافة حقيقية لخط الهجوم.

شدد أروابارينا على أنه لم يكن يأمل في أن يتراجع الأداء في الشوط الثاني وكانت هناك بعض الفرص وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف ولكن ضاعت عدة فرص، ويهنئ اللاعبين على الأداء الجيد والمجهود الكبير المبذول، موضحا أن عبد الله السعيد لاعب رائع جدا ومهم وسيعود قريبا للمباريات ويؤدي تدريبات غاية في القوة وهو لاعب هام وعودته ستكون إضافة مع بقية لاعبي الفريق.