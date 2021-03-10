تقارير سعودية: كارتيرون تنازل عن نصف مليون دولار.. وخليفته من صربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي، تنازل عن نصف مليون دولار، من أجل العودة لتدريب نادي الزمالك.

وارتبط اسم كارتيرون بالعودة إلى الزمالك لتولي قيادة الفريق الأبيض في ولاية ثانية، ليحل محل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للزمالك.

وقال الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد" عبر قناة الرياضية السعودية، إن التعاون أنهي التعاقد مع كارتيرون بالتراضي حسب رغبته.

وكان مصدر صرح لمصراوي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون قام بفسخ تعاقده مع نادي التعاون السعودي، ويستعد للتوجه للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الفراج: "الشرط الجزائي في عقد كارتيرون نصف مليون دولار وتنازل عنه المدرب الفرنسي، وهو نفس الأمر الذي فعله المدرب عندما رحل عن الزمالك".

وأشار الإعلامي السعودي، إلى أن راتب كارتيرون مع التعاون كان نصف مليون ريال شهرياً، أي 6 مليون ريال في السنة.

وأكمل الفراج، أن المدرب الجديد للتعاون سيصل غدا الخميس على أن يصل مساعديه اليوم الأربعاء.

وقال الحساب الرسمي للقناة السعودية، إن الصربي نيستور ال مايسترو هو المدرب الجديد للفريق التعاوني.

واختتم الإعلامي أنه هناك ترقب لبيان سيصدره نادي الزمالك ليعلن فيه عودة كارتيرون للفريق الأبيض.