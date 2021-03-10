عبدالحفيظ: نريد نسيان الأداء أمام الإسماعيلي.. وشخصيتنا ستنتصر على فيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأنه لا يرغب في تذكر أداء الفريق أمام الإسماعيلي، قائلًا أنه هدفهم الآن تجاوز أي ظروف أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على الإسماعيلي 2-0: "أحلى ما في اللقاء هو الفوز، ثم عودة صلاح محسن وتسجيل هدف".

وتابع: "بالطبع نعاني من الغيابات، وإصابات وتخوفات من إصابات، فأيمن أشرف يشعر بآلام ففضلنا عدم تواجده في المباراة، ولا نمتلك علي معلول أو محمود وحيد".

وأضاف: "سنواجه ظروف مختلفة أمام فيتا كلوب، لكن سنلعب بقوتنا وشخصيتنا وسنعود بالطريق التي نرغب في تحقيقها".

وواصل: "وضعنا في ظروف عديدة، وسبق أن لعبنا الساعة 2 الظهر في شهر رمضان وفصل الصيف وفي النهاية تمكنا من تحقيق هدفنا".

واستطرد: "هناك أشياء غير طبيعية، الموسم ممتد بعض الشيء ومن الممكن أن يمتد حتى أغسطس أو سبتمبر والحديث عن الصفقات غير منطقي مع وجود 7 أشهر قادمة".

واختتم حديثه قائلًا: "كنا نبحث عن النقاط الثلاث لأنها ستكون إضافة معنوية، لكني أرغب في نسيان المباراة بالكامل وخاصة الأداء في الشوط الأول".