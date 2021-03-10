موسيماني: لعبنا "كرة طائرة" أمام الإسماعيلي.. ولا أختلق الأعذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه على الإسماعيلي، بالدوري العام.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في الدوري الممتاز.

وأكد موسيماني، أن المباراة كانت صعبة جدًا، موضحًا أن أرضية الملعب لا تساعد أحدًا على لعب الكرة، واضطر للاعتماد علي الكرة العالية.

وتابع: "أثق في كل اللاعبين، وأفشة والشحات لاعبان مميزان، ولم يكن باستطاعتنا أن ندعهما في الملعب، وأخرجناهما من الملعب".

وأضاف: "لعبنا أمام فيتا بشكل جيد، ولم نفز، واليوم لعبنا كرة طائرة وليست كرة قدم، وحققنا الفوز، ومباراة اليوم إعداد جيد لنا قبل مواجهة فيتا".

واستطرد: "هناك تباين في الأداء بين الشوطين الأول والثاني في أغلب المباريات بسبب تدخلنا بالتغييرات التكتيكية وتغيير طريقة اللعب، والفريق مجهد، خاصةً أننا لم نشارك في فترة إعداد وكان هناك تلاحم مواسم".

واختتم: "عند الحديث عن إجهاد اللاعبين يتحدث البعض عن أنني أختلق أعذارًا، وخضنا لقاء اليوم بدون ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وأشركنا الظهير الأيمن في مركز الظهير الأيسر، وفترة الراحة بسبب الارتباطات الدولية".