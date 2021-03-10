مدرب الإسماعيلي: النتائج السيئة تفقدنا الثقة.. والأهلي استفاد من الاستحواذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أشار البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي إلى أن فريقه افتقد الثقة خاصة أمام المرمى في مباراته ضد الأهلي في الدوري المصري بسبب النتائج السيئة التي مر بها مؤخراً.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال يوفيتش :"اللاعبون تدربوا كثيراً على إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف، لكن النتائج السلبية تفقدهم الثقة، وهذا سبب إهدار فرص التسجيل أمام الأهلي".

وخسر الإسماعيلي بثنائية نظيفة في مباراة الجولة 12 في الدوري المصري الممتاز أمام الأهلي ليظل في المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط بفارق نقطة واحدة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير.

وأضاف يوفيتش قائلاً :"قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي لكننا أضعنا الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أغلق الأهلي منافذ الهجمات المرتدة علينا".

وعن ركلة الجزاء التي تقدم من خلالها الأهلي في الدقيقة 72 عن طريق بدر بانون بعد عرقلة محمد شريف من الحارس محمد مجدي قال دراجان :"لا استطيع الحكم على هذه الكرة، لست متأكداً بشأنها".

وأنهى مدرب الإسماعيلي قائلاً :"في الشوط الثاني لم ننجح في الاستمرار في الاستحواذ على الكرة، وعلى العكس تماماً استطاع الأهلي استفاذ من سيطرته وسجل هدفين".