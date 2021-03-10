حجازي يتألق ويقود اتحاد جدة للفوز على الشباب المتصدر ويقتحم صراع القمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أشعل نادي اتحاد جدة الصراع على لقب الدوري السعودي، بعدما تمكن من الفوز على الشباب بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين السعودي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وفي الجانب الأخر توقف رصيد الشباب عن عند 45 نقطة في المركز الأول، بانتظار المباراة التي سيخوضها الهلال بنفس الجولة ورصيده 42 نقطة.

ولعب أحمد حجازي لاعب المنتخب المصري أساسيًا مع فريقه الاتحاد وتألق بشكل رائع في أداء الدور الدفاعي على مدار الـ90 دقيقة.

وكان الاتحاد من تقدم في النتيجة بالدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق عبدالرحمن العبود.

واستطاع سيبا أن يتعادل في الدقيقة 43 من عمر المباراة بعدما استغل مرور الكرة من حجازي ليسكنها في شباك الاتحاد.

وفي الوقت القاتل من المباراة وبالدقيقة 82 استطاع فهد المولد أن يحسم اللقاء لصالح الاتحاد عن طريق ركلة جزاء تولى تسديدها بنجاح.