عقب مباراة الإسماعيلي.. ياسر إبراهيم وأجايي يخضعان لاختبار كشف المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

خضع ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي ثنائي النادي الأهلي، للكشف عن المنشطات عقب مواجهة الإسماعيلي، بالدوري العام.

وجاء اختيار الثنائي بطريقة عشوائية، حسب قوانين المنظمة الدولية للمنشطات وفيفا، للحفاظ على مثالية اللعبة ومنع دخول المواد المحظورة.

وانتهت مباراة الفريقين، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما ظل الدراويش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.