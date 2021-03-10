بيراميدز يُعلن طبيعة إصابة محمود وادي أمام نكانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بيراميدز، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبه محمود وادي عقب إصابته خلال مباراة نكانا الزامبي التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأشار نادي بيراميدز، عبر بيان مُقتضب صادر عنه مساء اليوم، إلى أن الأشعة المقطعية التي خضع لها محمود وادي إصابته بكسر في أحد الضلوع وشرخ في ضلع آخر.

وكان وادي قد نُقل إلى المستشفى الجوي القريبة من استاد الدفاع الجوي ليجري أشعة بهدف الاطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة نكانا الزامبي.

وخرج محمود وادي مستبدلا في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة المقامة بملعب الدفاع في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد إصابة قوية في اصطدام خلال اللقاء.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي أن الإصابة قوية في الضلوع بسبب الالتحام القوي وفضل أن يجري اللاعب أشعة مقطعية سريعا على الصدر بالمستشفى للاطمئنان عليه ومعرفة مدى حجم وقوة الإصابة التي تعرض لها المهاجم الدولي.