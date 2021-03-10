مصدر لمصراوي: الأمور انتهت كارتيرون فسخ تعاقده مع التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

أكد مصدر مسؤول، أن الفرنسي باتريس كارتيرون قام بفسخ تعاقده مع نادي التعاون السعودي، ويستعد للتوجه للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحاته، الى أن جلسة تمت بين مسؤولي التعاون وكارتيرون وتم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بفسخ التعاقد.

وسبق وعلم "الخليج 365" من خلال مصدر مقرب من كارتيرون، أن الفرنسي يستعد للتوجه للقاهرة خلال الساعات المقبلة، عبر ترانزيت بدولة عمان.

ولم يصدر أي بيان رسمي بعد من نادي الزمالك بشأن موقف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي للفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في الدوري الممتاز.

ومن جانبه، علم "الخليج 365" من خلال مصادره، أن التعاون السعودي، لا يفكر في التعاقد مع باتشيكو ليتواجد بدلاً من كارتيرون في منصب المدير الفني.

وقاد كارتيرون فريق التعاون للفوز أمام أبها بهدف نظيف في الجولة الـ23 لمسابقة دوري المحترفين السعودي