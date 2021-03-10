الامارات | بالفيديو: جمهور باريس سان جيرمان يحرم بعثة برشلونة النوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: جمهور باريس سان جيرمان يحرم بعثة برشلونة النوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأنصار باريس سان جيرمان الفرنسي وهم يطلقون الألعاب النارية بجوار مقر إقامة بعثة نادي برشلونة الإسباني قبل المواجهة المرتقبة بينهما، اليوم الأربعاء (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات)، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأفاد مشجعون عبر "تويتر" بأن إطلاق الألعاب النارية ظلّ مستمراً طوال الليل حتى ساعات فجر الأربعاء الأولى للتأثير على لاعبي برشلونة وحرمانهم النوم من أجل دخول المواجهة منهكين، والتأثير عليهم نفسياً، إذ لم يزل من ذاكرة الجماهير الـ"ريمونتادا" الشهيرة التي حققها برشلونة قبل سنوات وعلى حساب سان جيرمان بالتحديد حين تأخر البارسا بذهاباً برباعية ولكن فاز بمباراة العودة 6-1.

يذكر أن باريس سان جيرمان حقق فوزاً ثميناً على برشلونة 4-1 في مواجهة الذهاب على ملعب "كامب نو" خلال فبراير الماضي مما يعني أن الفريق الكاتالوني بحاجة إلى "ريمونتادا" بتسجيل رباعية دون تلقي أي هدف.

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