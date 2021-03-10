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التشكيل الرسمي: مبابي يقود باريس سان جيرمان وميسي يحمل آمال برشلونة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، وماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو.

وجاءت التشكيلة الرسمية للفريقين كالتالي:

برشلونة: شتيجن - ألبا - مينجويزا - لينجليت - ديست - بوسكيتس - بيدري - دي يونج - - جريزمان - عثمان ديمبلي

سان جيرمان: نافاس - فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - كورزاوا - جايا - باريديس - دراكسلر - فيراتي - مبابي - إيكاردي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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