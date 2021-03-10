شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي: مبابي يقود باريس سان جيرمان وميسي يحمل آمال برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، وماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو.

وجاءت التشكيلة الرسمية للفريقين كالتالي:

برشلونة: شتيجن - ألبا - مينجويزا - لينجليت - ديست - بوسكيتس - بيدري - دي يونج - ميسي - جريزمان - عثمان ديمبلي

سان جيرمان: نافاس - فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - كورزاوا - جايا - باريديس - دراكسلر - فيراتي - مبابي - إيكاردي