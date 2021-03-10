محمد صلاح يقود هجوم ليفربول بمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح التشكيل الأساسي لمواجهة ضيفه أر بي لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 16 «ثمن النهائي» بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح ليفربول بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وساديو ماني.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فيليبس - كاباك - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا

ويجلس على مقعد بدلاء ليفربول

أدريان - هارفي ديفيز - ميلنر - كيتا - تشامبرلين - جونز - تسيميكاس - شاكيري - أوريجي - ريس ويليامز - نيكو ويليامز - بن ديفيز.