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أحمد منصور أفضل لاعب في مباراة بيراميدز و نكانا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختير أحمد أيمن منصور مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز ونكانا الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وحقق بيراميدز فوزاً عريضاً على نظيره نكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق محمود وادي وإسلام عيسى ومحمد فاروق، ليحقق بيراميدز أول ثلاث نقاط في المشوار القاري .

وتم اختيار أحمد أيمن منصور ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي يقدمها راعي بيراميدز تقديراً للمجهود الرائع الذي قدمه طوال المباراة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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