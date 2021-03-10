شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منصور أفضل لاعب في مباراة بيراميدز و نكانا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختير أحمد أيمن منصور مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز ونكانا الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .
وحقق بيراميدز فوزاً عريضاً على نظيره نكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق محمود وادي وإسلام عيسى ومحمد فاروق، ليحقق بيراميدز أول ثلاث نقاط في المشوار القاري .
وتم اختيار أحمد أيمن منصور ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي يقدمها راعي بيراميدز تقديراً للمجهود الرائع الذي قدمه طوال المباراة .
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