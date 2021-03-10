شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا عن عودة كارتيرون إلى الزمالك مرة أخرى: «غلطة كبيرة جدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف تامر عبدالحميد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي لنادي الزمالك مرة ثانية بالغلطة الكبيرة جدا في حق النادي وحق الجماهير.

وقال دونجا في تصريحات لـ«المصري اليوم»: عودة كارتيرون خطأ وغلطة كبيرة وأنا ضده عودته بعد تركه من النادي والفريق في أصعب فترة في تاريخ النادي الموسم الماضي قبل نهائي القرن الأفريقي.

وفسخ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك تعاقده مع القلعة البيضاء الموسم الماضي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بشهر تقريبا ووضع الفريق في مأزق كبير قبل مواجهة الأهلي في نهائي القرن في المباراة التي حسمها الأهلي لصالحه وتأهل منها إلى مونديال الأندية فيما عاني الزمالك بعدها من إنهيار إداري وفني.

وأكد دونجا أن التدخل الآن وإجراء تغيير في الإدارة الفنية لن يكون مفيد للفريق وهذه الغلطة سيدفع ثمنها الجميع.

وترددت أنباء قوية داخل نادي الزمالك عن التوصل لاتفاق مع باتريس كارتيرون لتولي تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي باتشكيو المدير الفني الحالي لنادي الزمالك.

ويخوض البرتغايل باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك غدا الخميس أخر مباراة له مع الزمالك امام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وينتظر أن يتولي باتريس كارتيرون المهمة الفنية للزمالك أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.