شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك وسط أنباء رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط الأنباء القوية التى تردت خلال اليومين الماضيين برحيل جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، وتولى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك قيادة الفريق الأبيض من جديد.

حرص باتشكيو توجيه رسالة للاعبي الزمالك خلال مران الفريق اليوم، وقال المدرب البرتغالي، عليكم أن تحصدوا الثلاث نقاط أمام سيراميكا كليوباترا للاستمرار على الصدارة بقوة خلال الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز 2020 - 2021. وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واصل تدريباته الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا.

وعقد باتشيكو جلسة سريعة مع اللاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم. وطلب باتشيكو من اللاعبين التركيز وبذل الجهد لتحقيق الفوز على سيراميكا والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري. ويلتقي الزمالك مع سيراميكا الخميس 11 – 3-2021، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.