شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضرب نكانا بثلاثية في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز فوزا سهلا على حساب ضيفه نكانا رد ديفلز الزامبي بنتيجة (3-0)، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتصدر بيراميدز بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مجموعته، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف بعد فوز الرجاء المغربي على نامونجو التنزاني بهدف دون رد.

تقدم بيراميدز مبكرا وحسم الأمور بعد أن سجل الفلسطيني محمود وادي هدف التقدم بعد مرور دقيقتين فقط، ثم أضاف إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة 9، لكن وادي غادر مصابا في الشوط الأول وحل بدلا منه الأوروجواياني دييجو رولان.

وسجل محمد فاروق الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الوقت البدل ضائع من الشوط الثاني.