شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي سلبياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط لأول بين الأهلي والإسماعيلي المقام حالياً على أرض ملعب ستاد برج العرب بدون أهداف، وبدأ الأهلى خلال لقاء الإسماعيلي المقام حالياً على أرض معلب ستاد برج العرب متحفظاً في الأداء الفني محاولاً تمرير الكرة في وسط ملعب المنافس والاعتماد على الكرة الطولية خلف دفاعات الدورايش مستغلين سرعات محمد شريف مهاجم المارد الأحمر.

وحاول الإسماعيلي تهديد مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي ونجح لاعبو الدروايش في التهديد الأول عند الدقيقة 10 من زمن اللقاء بعدما نفذ حسن السيد ركلة ركنية واستقبلها شكري نجيب برأسه وسددها بقوة تجاه مرمى الأهلى، ولكن الكرة تخرج بسلام على الشناوي وتمر بجواره من الجانب الأيسر.

ورد الأهلي عند الدقيقة 15 بتنفيذ هجمة منظمة عن طريق جونيور أجاي الذي رواغ عدد من مدافعي الدروايش وأرسل كرة عرضية خطيرة بجوا مرمى الإسماعيلي ولكن مرت بسلام على دفاعات الدروايش لغياب مهاجم الأهلى وتمركزه خارج مربع العمليات.

ولجأ إبراهيم نور الدين حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي لتقنية «فار» لمراجعة عرقلة حسين السيد لاعب النادي الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء على يد محمد هاني الجناج الأيمن للنادي الأهلي. وبعد مراجعة نور الدين للعبة من خلال تقنية الفيديو أشار باستمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء.

واستمر الأهلي في الانكماش وسط الملعب دون مبرر، فيما واصل الإسماعيلي صحوته وجرأته على دفاعات الأهلي ولكن دون خطورة حقيقة لفقدان لاعبي الدروايش للمسة الأخير، سواء في التسديد من الخارج أو التمرير من العمق خلف دفاعات الشياطين الحمر.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي- خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- بدر بانون- أحمد رمضان بيكهام- خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي قفشة- حسين الشحات- جونيور أجايي- خط الهجوم: محمد شريف

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: على لطفي- رامي ربيعة- سعد سمير- ناصر ماهر- أكرم توفيق- مروان محسن- صلاح محسن- أحمد نبيل كوكا- والتر بواليا.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم السادس على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة ضد الإسماعيلي برصيد 24 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق 7 انتصارات، بالاضافة إلى 3 تعادلات، دون خسارة أي مباراة.

ويتطلع الأهلي لبلوغ النقطة الـ27 والوصول للمركز الثاني بدلا من توجده في المركز الثالث حاليًا، وتضييق فارق النقاط مع الزمالك الذي يحتل الصدارة مؤقتًا برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

ونجح الأهلي في هز شباك منافسيه 21 مرة خلال المباريات الماضية، كما يحتل صدارة هدافي الدوري كل من محمد شريف ومحمود عبدالمنعم «كهربا» من الأهلي برصيد 4 أهداف، بينما استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف فقط.

بينما يسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة التي تجمعهما اليوم، ليرتقي في ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ يحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في ترتيب الجدول، برصيد 10 نقاط.

ونجح لاعبو الإسماعيلي في تسجيل 12 هدف، خلال 14 مباراة خاضها الفريق حتى الان في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما استقبلت شباكه 18 هدفا.

وتحمل مواجهة اليوم رقم 118، في تاريخ مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز، حيث التقى الفريقان في 117 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 61 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 34 لقاء.