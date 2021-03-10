شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة محمود وادي بكسر في الضلوع خلال مباراة بيراميدز أمام نكانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة المقطعية التي أجراها المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق نادي بيراميدز إصابته بكسر وشرخ في ضلعين من الضلوع.

وخرج محمود وادي مصابا في الدقيقة ٣٤ من الشوط الأول في مباراة نكانا الزامبي والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لفريق الكرة أن اللاعب خضع لأشعة سريعة بمجرد خروجه بعد نقله لإحدى المستشفيات القريبة، وأكد الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مصطفى المنيري أن اللاعب الدولي يعاني شرخا في أحد الضلوع وكسر في الضلع الآخر وأنه يحتاج لفترة علاج وتأهيل تمتد لقرابة شهر كامل.