شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر التسويق الرياضي في دورته السادسة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر اتحاد المسوقين والتسويق الرياضي «The Marketers League»، تحت عنوان «ما بعد الجائحة»، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والذي يعتبر أول مؤتمر من نوعه للدعاية والتسويق والإدارة وريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط، والمقرر عقده يومي 13، 14مارس 2021.. تحت سفح الأهرام.

وسيشارك في الفعاليات عدد من المسوقين الدوليين والمحليين، ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة في ظروف جائحة كورونا عبر العالم وتأثيراتها المتباينة على كافة الأصعدة الدولية، وأثرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم، وتقديم استراتيجيات الشركات تجاه الأزمة وسلوك المستهلك تجاه السوق، وإكساب جيل الشباب المعرفة وتوضيح المشاركين بعض مفاهيمهم وخبراتهم ومؤسساتهم للتعلم منها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للشركات في ظل الظروف الحالية، وكيفية تطوير الأداء وأساليب التسويق في العصر الحديث.

كما يهدف المؤتمر إلى إنشاء نقطة التقاء لجميع المسوقين من كل ركن كل ركن من أركان العالم حتى يتمكنوا من وضع ما هو جديد للتسويق على الطاولة من وجهات نظر متنوعة، بالإضافة إلى عرض كل ما هو جديد في مجال التسويق، وعرض العديد من وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى حضور شخصيات رفيعة المستوى، لتبادل المعرفة والخبرة، إذ يعتبر فرصة كبيرة للحصول على نظرة ثاقبة واستكشاف أهم استراتيجيات التسويق، واستهداف تغطية كبيرة لعدد من الموضوعات التي تغطي مجال التسويق.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية ستشهد كلمات للسادة الوزراء المشاركين، كما سيتحدث على مدار اليومين عدد من الخبراء من الرموز الوطنية والخبراء الدوليين.