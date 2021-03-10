شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بنى سويف يرفضون خوض التدريب بسبب المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى، المشاركة بتدريبات الفريق بملعب النادى السويفى والذى يستعد لمواجهة سمسطا بالجولة السابعة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وجاء رفض لاعبي الفريق بعدم التدريب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية ووجود التزامات مادية عليهم تجاه أسرهم.

وفشلت محاولات الجهاز الفنى للفريق بجانب ثلاثى أعضاء مجلس الإدارة على جابر- محمد عبداللطيف- مصطفى شعبان) خلال حديثهم مع اللاعبين من أجل إنهاء الأزمة.

وقال محمد يوسف، المدير الفنى لبنى سويف: استتفذنا جميع المحاولات مع اللاعبين والصبر تجاه النادى ولكن في الوقت ذاته اللاعبين لديهم التزامات عديدة.

وأضاف: اللاعبين تعرضوا لموقف محرج بسبب الطرد من السكن وقام الجهاز الفنى والإدارى بتحمل مبالغ من أجل استئجار شقق سكنية للاعبين.

واختتم بقوله: العديد من المشكلات كجهاز فنى قمنا بالتدخل وحلها ولكن للأسف الموضوع مستمر.

ومن المقرر أن يحل بنى سويف ضيفا على سمسطا بالجولة السابعة عشر السبت القادم بملعب مركز شباب سمسطا.