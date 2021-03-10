شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما.. قناص الزمالك الجديد في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوسف أوباما واحد من نجوم فريق الزمالك المتألقين في الموسم الجاري حيث نجح اللاعب في الظهور بشكل طيب في النسخة الحالية من مسابقة الدوري العام منذ انطلاقها. واستطاع يوسف أوباما أن يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف رغم كونه ليس مهاجما صريحا ولكنه قدم مباريات جيدة نجح فيها في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة.

هدف في الجولة الخامسة في شباك سموحة وهدف في الجولة السادسة في شباك طلائع الجيش وهدف في الجولة الثامنة في شباك فريق الجونة وهدفين في الجولة العاشرة في شباك مصر المقاصة وهدف في الجولة الثانية عشر في شباك الاتحاد السكندري وكانت أخر أهدافه حتى الآن في شباك الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري العام وجاءت السبعة أهداف من 25 تسديدة على المرمي.

كما نجح أوباما في صناعة هدفين في الموسم الحالي الأول لزميله احمد فتوح في لقاء سموحة والأخر كان للتونسي فرجاني ساسي أمام الإسماعيلي وبشكل عام شارك اللاعب في 11 لقاء في الموسم الحالي بالدوري وجاء مجموع مشاركاته بالدقائق 954 دقيقة.

وبشكل عام يملك اللاعب نسبة نجاح في التمريرات 85 % ونجح في استخلاص 62 كرة خلال مشاركاته مع الفريق بالدوري ليكون له دور دفاعي وهجومي.

ومنذ تصعيد اللاعب للتواجد مع الزمالك موسم 2013 / 2014 سجل اللاعب 22 هدف في الدوري مع الزمالك علما انه خاض تجربتين على سبيل الإعارة مع الاتحاد السكندري ووادي دجلة قبل أن يعود للزمالك موسم 2017 / 2018 نجح فيهم في حصد ٨ القاب مع الفريق الأبيض بواقع بطولة دوري وأربع بطولات كأس مصر وبطولة الكونفدرالية الإفريقية وبطولة سوبر مصري وسوبر مصري سعودي.