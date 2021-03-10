شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: قفشة بعيد عن مستواه من بعد «القاضية ممكن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عودة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهمة للفريق الأحمر.

وقال أحمد بلال، خلال حواره ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «عودة ناصر ماهر، مهمة للنادي الأهلي، حيث ستكون فرصة جيدة لإراحة محمد مجدي قفشة».

وأضاف :«محمد مجدي قفشة، بعيد عن مستواه الفني منذ مباراة (القاضية ممكن)»، مضيفًا: «ناصر ماهر، مايسترو في نصف الملعب، وسيكون إضافة قوية للفريق الأحمر».

وعاد ناصر ماهر، لقائمة الأهلي بعد غياب أكثر من شهرين، عقب تماثله للشفاء من الإصابة بخلع في الكتف، والتي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.