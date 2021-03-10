شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعتذر عن اختراق صفحته ونشر صور إباحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت صفحة خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاختراق من بعض القراصنة ومتخصصي الهاكر الذين نجحوا في السيطرة علي الصفحة وطرد الأدمن الخاصة بالإعلامي خالد الغندور.

وقام الهاكر بالسطو عيل الصفحة ونشر صورة خادشة للحياء عبر استوري خالد الغندور وقامو بنشر صور غير لائقة اخلاقيا.

وفشلت محاولات الأدمن الخاص بخالد الغندور من استعادة الصفحة او السيطرة علي الوضع خصوصا في ظل استمرار نشر بعض الصور الاباحية من صفحة خالد الغندور .

وتواصلت المصري اليوم مع خالد الغندور الذي توجه باعتذار للجماهير عن الصور الإباحية عبر صفحته مؤكدا ان الجميع يعلم اخلاقه جيدا وقال: للاسف الصفحة تعرضت لهاكر وقرصنة وهم من قاموا بنشر هذه الصور الإباحية .

وقال الغندور في تصريحات خاصة للمصري اليوم: تقدمنا بتقارير وبلاغات لإدارة الفيس بوك للسيطرة علي الوضع ومحاولة استعادة الصفحة بعد تعرضها لهاكر من بعض القراصنة علي الانرنت.

اقرأ أيضا :

حمدي النقاز يسخر من خالد الغندور وفاروق جعفر