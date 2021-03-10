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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: ميسي اتخذ القرار الصعب وقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
بقي مصير ليونيل ميسي من ناحية بقائه أو رحيله عن برشلونة بعد انتخابات مجلس الإدارة مؤخراً وفوز الرئيس المقرّب منه خوان لابورتا مجهولا خصوصا وان التقارير تفيد الى رحيله.
وخرجت احداثا جديدة الى الواجهة تزامناً مع وصول اللاعب الى باريس من أجل مواجهة إياب دوري الأبطال.
وكشف كريستيان مارتين الصحفي في شبكة ESPN أن ميسي سيرحل نهاية هذا الموسم عن برشلونة إما الى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي مع خيار الانتقال لاحقاً الى الدوري الأميركي للمحترفين MLS.
وتتقاطع معلومات الصحفي كريستيان مارتين مع أخرى كشفتها صحيفة قطرية بأن ليونيل ميسي إشترى منزلاً فخماً في العاصمة باريس ملمّحةً بذلك من احتمال إنتقال اللاعب الموسم المقبل الى باريس سان جيرمان.