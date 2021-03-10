ايمانويل:  نحترم طموحات المنافس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

المح المدرب البرتغالي لنادي ​العين​ ​بيدرو إيمانويل​ الى أهمية مواجهة الديربي أمام الوحدة بالنسبة للفريقين، في الجولة 20 من ​دوري الخليج العربي​.



وصرح ايمانويل قائلاً: "الواقع الذي يجسده موقع الفريقين بجدول ترتيب الدوري، لا يتسق مع طموحاتهما، لكن في نهاية الأمر، تبقى مباراتهما ديربي والمطلوب الفوز به، وحظوظهما متساوية بالفوز". واضاف: "نلعب خارج أرضنا، نحترم طموحات المنافس، ولكن هدفنا واضح في الوقت الحالي، ويكمن في تحسين موقعنا على لائحة ترتيب المسابقة، وهو ما يتوجب علينا أن نقدم مباراة جيدة أمام الوحدة، والعودة إلى مدينة العين بنقاط المباراة الثلاث".

واختتم: "سنضع خطة جيدة للعب، لأننا درسنا الوحدة بصورة جيدة، ونعمل على أن نكون الطرف الأقوى في المباراة، وأن نحاول التسجيل أولاً، لأن هذا أمر مهم بالنسبة لنا، إذ نتطلع إلى التسجيل مبكرا في شباك صاحب الأرض لزيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم".