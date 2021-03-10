الدوري السعودي: التعادل سيد الموقف بين العين والقادسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

خطف ​القادسية​ تعادلا قاتلا أمام ضيفه ​العين​ بنتيجة 3 - 3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



أحرز ثلاثية القادسية بشباك العين النيجيري ليك جيمس في الدقيقتين 37 و76 وكارلوس أندريا بالدقيقة 90+3 فيما سجل أهداف فريق العين حسين حلواني د 31 وغيترسون من ركلة جزاء د 73 وأمادو موتاري د79.

وحصد كل فريق نقطة حيث أصبح رصيد القادسية 31 نقطة ليستقر في المركز السادس مؤقتا على جدول ​الدوري السعودي​ للمحترفين فيما رفع العين رصيده إلى 17 نقطة وظل في المركز الأخير.