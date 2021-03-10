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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدرر يعود الى هوايته المفضلة بعد اكثر من سنة غياب ويتقدم في بطولة الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
تعملق المايسترو السويسري روجيه فيدرر في أول ظهور له بعد غياب دام لـ 13 شهر ليتمكن من تحقيق فوز صعب على منافسه البريطاني العنيد دانيل ايفانز بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 7 و6 - 3 و5 - 7، ليقابل باسيلاشفيلي في الدور المقبل.
وقدم المايسترو السويسري اداء خيالي في مباراة شيقة شهدت لمسات مميزة من الطرفين حيث قاتل ايفانز طيلة دقائق اللقاء قبل أن يحسمه فيدرر بعد كسر ارسال منافسه، وهذا الفوز هو رقم 1200 للمايسترو في مسيرته الاسطورية بملاعب التنس.