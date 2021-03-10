فيدرر يعود الى هوايته المفضلة بعد اكثر من سنة غياب ويتقدم في بطولة الدوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

تعملق المايسترو السويسري ​روجيه فيدرر​ في أول ظهور له بعد غياب دام لـ 13 شهر ليتمكن من تحقيق فوز صعب على منافسه البريطاني العنيد دانيل ​ايفانز​ بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 7 و6 - 3 و5 - 7، ليقابل باسيلاشفيلي في الدور المقبل.



وقدم المايسترو السويسري اداء خيالي في مباراة شيقة شهدت لمسات مميزة من الطرفين حيث قاتل ايفانز طيلة دقائق اللقاء قبل أن يحسمه فيدرر بعد كسر ارسال منافسه، وهذا الفوز هو رقم 1200 للمايسترو في مسيرته الاسطورية بملاعب التنس.