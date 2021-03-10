كافاني فخور بقميص مانشستر يونايتد رغم تصريحات والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

أشار المهاجم الأوروغوياني ​إدينسون كافاني​ إلى انه "فخور بارتداء قميص" مانشستر يونايتد الانكليزي، بعد يوم من تصريح والده بأن نجله غير سعيد في انكلترا ويرغب في إنهاء مسيرته في أميركا الجنوبية.



ونشر المهاجم صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدياً قميص يونايتد وهو يضع يده على صدره مرفقة بعبارة "فخور بارتداء هذا القميص".

وكان والد كافاني أفاد في تصريح إن اديسنون "اليوم ليس مرتاحاً في المكان المتواجد فيه، يفكر منذ سنتين برغبته في أن يكون أقرب إلى عائلته".