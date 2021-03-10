شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: العين درس الوحدة جيداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين قبل مباراة «الزعيم» بمواجهة الوحدة الجمعة في «الكلاسيكو»: ندرك جيداً مدى أهمية المباراة بالنسبة للفريقين، وذلك على الرغم من أنّ الموسم الحالي لم يكن جيداً بالنسبة لنا ولا للفريق المنافس وهو يجسده موقعهما على جدول ترتيب مسابقة الدوري، الأمر الذي لا يتسق مع طموحاتهما، ولكن في نهاية الأمر، هذه المباراة هي مباراة كبيرة ونسبة الفوز فيها متساوية بين الفريقين.

وتابع: نلعب خارج أرضنا ونحترم طموحات المنافس، ولكن هدفنا واضح في الوقت الحالي ويكمن في تحسين موقعنا على لائحة ترتيب المسابقة؛ لذلك يتوجب علينا أن نقدم مباراة جيدة أمام فريق الوحدة والعودة إلى مدينة العين بنقاط المباراة الثلاث وسنضع خطة جيدة للعب؛ لأننا درسنا الوحدة بصورة جيدة.

وأضاف: نعمل على أن نكون الطرف الأقوى في المباراة، وأن نحاول التسجيل أولاً لأن هذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا؛ إذ نتطلع إلى التسجيل مبكراً في شباك صاحب الأرض؛ لزيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، ونتطلع كذلك إلى تقديم مردود جيد والأمر الأهم بعد التسجيل، يكمن في المحافظة على نظافة شباكنا وألا نتلقى هدفاً بعد 3 دقائق كما حصل في مباراتنا السابقة، وهناك أمر مهم بالنسبة للفريق وهو التركيز العالي مع الأخذ بالاعتبار أننا إذا لعبنا بالمستوى المطلوب، ستكون فرصنا أكبر في انتزاع النقاط الثلاث.