شكرا لقرائتكم خبر عن فليتشر مديراً تقنياً لمانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين مانشستر يونايتد لاعبه السابق دارين فليتشر مديراً تقنياً للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء ضمن خطوات كبيرة لتجديد الدماء بالإدارة.

وتشمل عملية التجديد تصعيد جون ميرتاف لمنصب مدير كرة القدم بالنادي.

وعاد فليتشر (37 عاماً) إلى أولد ترافورد في يناير/ كانون الثاني الماضي، لينضم للجهاز الفني للمدرب أولي جونار سولشار. وتعرضت سياسة ضم يونايتد للاعبين لانتقادات من الجماهير وفي الأغلب كانت توجه أصابع الاتهام إلى نائب الرئيس التنفيذي إد ودوارد لإنفاق مبالغ ضخمة لضم أسماء غير مؤثرة مثل مروان فيلايني وممفيس ديباي.

وقال يونايتد: إنه تحت الهيكلة الجديدة سيحظى ميرتاف بقيادة شاملة ومسؤولية عن العمليات والاستراتيجية في كل مهام كرة القدم، وسيعمل معه فليتشر عن كثب إضافة إلى الدور التقني والإداري للتواصل بين الأكاديمية والفريق الأول.

وسيحتفظ المدرب سولشاير بدور كبير في اختيار اللاعبين الجدد بينما سيحصل مات جادج على دور جديد، ليصبح مديراً لمفاوضات كرة القدم.

وقال ودوارد: قطعنا خطوات هائلة بالفعل في طريقة إدارة عمليات كرة القدم، ويمكن رؤية الفوائد في طفرة وصول مواهب الأكاديمية للفريق الأول، وتحسن سجل التعاقدات.

وقضى لاعب وسط اسكتلندا السابق فليتشر 12 عاماً في يونايتد وخاض 223 مباراة في الدوري الممتاز، وتوج بخمسة ألقاب في المسابقة إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال فليتشر: من الرائع أن أعود للنادي وأنا سعيد بتولي المنصب الجديد. نمضي في الاتجاه الصحيح وأتطلع لمواصلة العمل مع أولي وطاقم التدريب والآن مع جون مدير كرة القدم؛ للمساعدة في ضم لاعبين من الشباب، ومواصلة التطور في الفريق.