شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية السعودية تختار أجانب «أبطال آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

استقر رباعي السعودية في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا 2021 (النصر والهلال والأهلي والوحدة) على الرباعي الأجنبي الذي سيكون في القائمة المبدئية للأندية الـ4.

حيث استقر النصر على المغربي عبدالرزاق حمدالله، والأرجنتيني مارتينيز، والبرازيلي بيتروس والحارس الأسترالي جونز،فيما حافظ الهلال على نفس قائمته في آخر نسختين بوجود الفرنسي غوميز، والبيروفي كاريليو، والإيطالي جيوفينكو، والكوري الجنوبي جانغ، وضمت قائمة الأهلي عمر السومة، والروماني ميتريتا، والصربي فيجستا، والبرازيلي ليما، أما الوحدة الذي يسجل مشاركته التاريخية الأولى فاختار المدافع الإسباني بوتيا، والبرازيلي انسيلمو، والأسترالي ديمتري، والمهاجم الفرنسي يوسف نيكاتي.

وينتظر أن ينطلق دور المجموعات بنظام التجمع في أبريل/ نيسان المقبل، وقد طلب النصر والهلال استضافة مجموعتيهما.